Ігнорував заборони й продовжував грубо поводитися з матір’ю: тернополянину загрожує кримінальна відповідальність

Слідчі Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження щодо 22-річного мешканця обласного центру, який упродовж року систематично вчиняв домашнє насильство психологічного характеру відносно своєї матері.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік регулярно принижував жінку, ображав її словесно, погрожував фізичною розправою. Мобільна група з реагування на факти вчинення домашнього насильства неодноразово виїжджала за викликами, відносно кривдника працівники складали адміністративні протоколи та термінові заборонні приписи.

За такі протиправні дії на порушника у судовому порядку накладено відповідні стягнення, однак ці заходи не дали результату – агресивна поведінка з боку чоловіка продовжилася.

За фактом систематичного психологічного насильства слідчі поліції розпочали досудове розслідування ст. 126-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт, пробаційний нагляд, обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років.

За словами начальниці сектору з протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції Галини Гуменюк, мобільна група щоденно реагує на повідомлення про факти насильства в сім’ї як у Тернополі, так і в населених пунктах громади. Поліцейські не лише документують правопорушення, а й проводять профілактичну роботу з кривдниками та надають допомогу постраждалим.

Правоохоронці закликають громадян не залишатися байдужими! Якщо ви або ваші знайомі стали очевидцем, постраждалим домашнього насильства – не мовчіть. Негайно телефонуйте на спецлінію «102». Також консультацію можна отримати, звернувшись на Урядову «гарячу лінію» з питань запобігання та протидії домашньому насильству за номером 15-47.