Гурт СКАЙ запрошує тернополян 18 травня на концерт

Вже цієї неділі, 18 травня, тернополян запрошують відвідати концерт українського гурту СКАЙ, який відбудеться у Палаці культури «Березіль», початок – о 18:00.

Музиканти презентують свій новий альбом «ЧАС» у рамках всеукраїнського туру, який має благодійну мету – зібрати 15 мільйонів гривень на нейромікроскоп для однієї з тернопільських лікарень. Це надсучасне обладнання дасть змогу проводити високоточні операції та рятувати життя пацієнтів у критичних станах.

Музиканти запрошують прихильників не лише відвідати концерт, а й підтримати збір коштів. Квитки вже у продажу за посиланням ТУТ.