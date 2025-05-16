Юні музиканти з Тернополя – переможці міжнародних конкурсів

Учні Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети продовжують підкорювати не лише українські, а й міжнародні сцени. Зокрема, талановиті учні нещодавно привезли нагороди з декількох конкурсів, здобувши призові місця.

Так, на ІІІ Міжнародному конкурсі талантів «Palette of talents» перемогу здобули:

Аліса Буркут (8 клас) – І місце;

Любомир Крижанівський (3 клас) – І місце.

На Міжнародному конкурсі «Polska gwiazda» переможцями стали:

дует «Сеllo&Bitt» (Аліса Буркут та Марк Буркут (4 клас)) – ІІ місце;

дует «Сеllo&Energy» (Любомир Крижанівський та Михайло Єжак (2 клас)) – ІІ місце.

Вітаємо юних талантів та їхню викладачку Тетяну Красношапку з чудовими результатами і бажаємо нових творчих здобутків.