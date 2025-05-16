В Україні продовжують дорожчати масло та вершки: які ціни у магазинах

Наразі в Україні продовжують дорожчати молочні продукти. Найшвидше зростання цін відбувається у сегменті масла та вершків.
Що відбувається з цінами на масло та вершки
Вартість масла зростає швидкими темпами з початку осені минулого року, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітику УКАБ. Якщо ще на початку вересня 2024 року масло у середньому коштувало 72,70 гривні, то зараз середня вартість складає 124 гривні за пачку 180 грамів.
Приблизно те ж саме відбувається і з цінами на вершки. Сильне здорожчання розпочалося у жовтні минулого року і продовжується понині. Якщо на початку листопада 2024 року 200 мілілітрів вершків жирністю 10% коштували 26,10 гривні, то зараз вони коштують 35,40 гривні.
Експерти УКАБ повідомили, що експорт молочних продуктів стабільно високий – за перших чотири місяці 2025 року було експортовано на суму 120,4 мільйона доларів, що на 66% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
У квітні найбільше зросли з всіх молочних позицій об’єми вершкового масла – до 1,79 тисячі тонн проти 424 тонн минулого року. Експорт молочних продуктів буде високим в найближчі місяці, адже на світовому ринку існує стабільний попит на українську продукцію,
– йдеться в аналітиці УКАБ.
Експерти проаналізували роздрібні ціни на пачку масла 72,5%, 180 грамів у магазинах України:
Яготинське
АТБ 124 гривні;
Сільпо 124 гривні;
Ашан 122 гривні;
Novus 124 гривні;
Галичина
АТБ 107 гривень;
Сільпо 139 гривень;
Ашан 134 гривні;
Novus 111 гривень;
Metro 111 гривень;
Ферма
Сільпо 154 гривні;
Ашан 127 гривень;
Novus 100 гривень;
Metro 133 гривні.
Також експерти проаналізували роздрібні ціни на вершки, 200 грамів, 10% у магазинах України:
Яготинське
АТБ 39,40 гривні;
Сільпо 39,10 гривні;
Ашан 38,80 гривні;
Novus 40 гривень;
Бурьонка
Сільпо 35,10 гривні;
Ашан 27,40 гривні;
Novus 32,30 гривні;
Metro 38,70 гривні;
Простонаше
АТБ 33,20 гривні;
Сільпо 33,70 гривні;
Novus 33,70 гривні;
Metro 34,10 гривні.