У Тернополі відбувся фестиваль «Вишиванка – код нації»

Міський фестиваль «Вишиванка – код нації» з нагоди Всесвітнього дня вишиванки вже втретє відбувся в Тернополі. Цьогоріч захід пройшов у фоє Українського дому.

Фестиваль зібрав у залі сотні людей – як глядачів, так і учасників. У програмі дійства у поєднанні з концертними виступами можна було переглянути дефіле у вишиванках за участю як професійних моделей і танцівників, так і усіх бажаючих тернополян. Однією з наймолодших учасниць фестивалю стала п’ятирічна Квітка Дідич, яка першою зареєструвалась онлайн для участі у дефіле.

Особливою складовою заходу став виступ-показ школи іконопису Заслуженого майстра народної творчості України Володимира Шерстія.

«Я щиро дякую усім, хто прийшов до нас на фестиваль, що нас так багато, – сказала, звертаючись до присутніх у залі, засновниця та організаторка заходу, начальниця управління культури і мистецтв ТМР Світлана Козелко. – Вишиванка – це не просто тренд моди. Це – наша автентичність. Кожен хрестик на нашій сорочці – це любов мами, це – надія батька, це – віра у перемогу, це – наша броня».