У Тернопільському центрі служби крові запрацювала оновлена лабораторія контролю якості

У Тернопільському обласному центрі служби крові завершили оновлення лабораторії контролю якості.

У новому приміщенні провели капітальний ремонт, частково оновили обладнання та покращили умови для щоденної роботи фахівців. У медзакладі наголошують, що це дозволить ще ефективніше забезпечувати контроль якості компонентів донорської крові на всіх етапах — від заготівлі до транспортування.

Лабораторія контролю якості є невід’ємною частиною центру. Саме тут щодня здійснюється моніторинг, перевірка та підтвердження якості компонентів крові, відповідно до національних і міжнародних стандартів.

— Оновлена лабораторія значно покращила умови праці та дозволила оптимізувати робочі процеси. Ми працюємо над тим, щоб кожна крапля донорської крові, яка потрапляє до нас, була безпечною, якісною і відповідала всім критеріям, — розповіла відповідальна особа з якості крові та її компонентів Марія Кабан.

У центрі зазначають, що оновлення лабораторії є важливим кроком до зміцнення системи якості та безпеки донорської крові в області.

— Ми дуже раді, що навіть у такі нелегкі часи вдається оновлювати щось важливе. Попереду наступний етап — це акредитація лабораторії, адже вона має бути сертифікованою. Я вітаю всіх працівників із цим кроком уперед. Але ми не ставимо крапку — ми ставимо кому. І працюємо далі, — підкреслив очільник Тернопільського обласного центру служби крові Василь Хомінець.

До слова, лабораторія контролю якості також відіграє ключову роль у валідації нових технологій, навчанні персоналу, впровадженні системи управління якістю та участі у програмах зовнішнього оцінювання якості.