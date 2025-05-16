Тернопільські немовлята отримали свої перші вишиванки

Традиційно до Всесвітнього дня вишиванки у Тернополі проходить особлива акція «Народжені у вишиванці». В її рамках немовлята отримують свої перші вишиті сорочки.

З цієї нагоди 15 травня начальниця управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей міської ради Христина Білінська привітала матерів та малюків, які народились напередодні свята у пологовому відділенні КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2». Дітям подарували вишиті дитячі сукні та костюми, які стануть оберегом від усього лихого та є символом нашого незламного українського духу.