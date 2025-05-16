На Тернопільщині поліцейські вилучили у чоловіка заборонену речовину

У ході превентивних заходів на території обслуговування працівники відділення поліції №3 (м. Гусятин) зупинили для перевірки 26-річного жителя міста Хоростків. Під час спілкування з поліцейськими чоловік добровільно видав білу кристалічну речовину, зовні схожу на наркотичну.

Як встановили поліцейські, фігурант уже потрапляв у поле зору за вчинення наркозлочинів.

Вилучену речовину направлено на експертне дослідження до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Триває досудове розслідування.