Запрошуємо тернополян і гостей міста на фестиваль духовної пісні «Я там, де є Благословіння»

Впродовж 17-18 травня у Тернополі відбудеться Міжконфесійний фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де є Благословіння». Для присутніх виступатимуть кращі хорові колективи, вокальні ансамблі та солісти-вокалісти.

Конкурсні виступи проходитимуть у суботу, 17 травня, відразу на двох локаціях: у церкві Матері Божої Неустанної Помочі (бульвар Данила Галицького, 1Б) та в Українському домі (бульвар Тараса Шевченка, 27).

У неділю, 18 травня, о 17.00 відбудеться нагородження переможців та гала-концерт за участю хорових колективів з різних регіонів України. Спеціальна гостя – Народна артистка України Оксана Білозір.

Гала-концерт відбудеться на літній сцені біля пам’ятника Івану Франку (вул. Петра Конашевича-Сагайдачного). У разі несприятливих погодних умов захід відбудеться в Українському домі.