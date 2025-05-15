Втратила 240 тисяч гривень через фейковий чат-бот: поліцейські встановлюють аферистів

Жертвою шахрайської схеми стала 27-річна мешканка Львова. Жінка повідомила, що одразу після переходу за посиланням з її банківського рахунку зникли всі заощадження.

За словами заявниці, вона отримала повідомлення у месенджері нібито від чат-бота одного з банків. У тексті йшлося про необхідність оновлення або збільшення ліміту на рахунку. Жінці запропонували перейти за покликанням, яке зовні нагадувало офіційний сайт фінансової установи. На сторінці вона ввела дані своєї платіжної картки. Уже за кілька хвилин після цього зникли всі кошти.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення осіб, причетних до злочину та застерігають громадян:

не переходьте за сумнівними покликаннями, навіть якщо вони надходять від нібито офіційних сервісів;

не вводьте реквізити банківських карток, логіни, паролі чи одноразові коди в незахищених додатках або на невідомих сайтах;

пам’ятайте: жодна банківська установа не надсилає повідомлення через месенджери та не просить вводити персональні дані через сторонні ресурси.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.