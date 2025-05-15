У Тернополі чоловік незаконно вирубував дерева: слідчі поліції відкрили кримінальне провадження

Під час проведення профілактичних заходів працівники сектору водної поліції Тернопільського районного управління поліції виявили факт незаконної порубки дерев у Парку Здоров’я, який належить до природно-заповідного фонду.

Порушником виявився 54-річний житель Тернополя. Правоохоронці встановили, що чоловік, використовуючи пилу, здійснив самовільну вирубку дерев порід клен та сосна.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Речові докази вилучено.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує від трьох років до п’яти років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії.

Працівники поліції нагадують: за злочини проти довкілля передбачена кримінальна відповідальність.