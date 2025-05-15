У тернопільській бібліотеці відкриється унікальна виставка до Всесвітнього дня вишиванки

15 травня з нагоди Всесвітнього дня вишиванки у стінах Тернопільської бібліотеки-філії №5 для дорослих розпочне свою роботу унікальна виставка іграшок-оберегів «Коник Перемоги». Вона присвячена традиційному українському символу сили, витривалості та захисту – конику.

На виставці будуть представлені авторські роботи майстрів із Харкова – Лілії Коробко та Анатолія Богомолова. Кожна робота – особлива, має свою історію та глибокий символічний зміст.

Завітайте до бібліотеки, щоб відчути енергію традицій, підтримати українських майстрів та зарядитися позитивом. Окрім того, під час виставки можна буде придбати обереги, зробивши благодійний внесок на потреби Збройних сил України.

Експозиція діятиме до 20 травня за адресою: проспект Злуки, 33.