Тернопільська міська рада оголосила закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T для військових

3 метою належного виконання завдань ЗСУ щодо здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, Тернопільська міська рада продовжує оголошувати нові закупівлі необхідного обладнання.

Так, цими днями розпочалась процедура закупівлі трьох квадрокоптерів DJI Mavic 3T або еквіваленту на загальну суму 772 000 грн. Ознайомитися з деталями закупівлі можна тут.

Нагадаємо, також тривають закупівлі чотирьох квадрокоптерів DJI Mavic 3T та трьох комплексів електронної підтримки GS-FPV-TV-6000.00-04 «Совеня» на загальну вартість понад 1,8 млн грн.