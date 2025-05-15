Сьогодні проїзд у громадському транспорті Тернополя для пасажирів у вишиванках безкоштовний

У четвер, 15 травня, з нагоди Всесвітнього дня вишиванки, проїзд у громадському транспорті Тернополя для жителів та гостей міста у вишиванках буде безкоштовним.

Щороку, в третій четвер травня, українці по всьому світу одягають вишиванки, щоб вшанувати свою культуру, історію та національну ідентичність. У Тернополі це свято традиційно підтримують добрими ініціативами.

Усі жителі та гості міста, які цього дня будуть одягнені у національний український одяг – вишиванки чи вишиті сорочки, зможуть безкоштовно користуватися тролейбусами та маршрутними автобусами, що курсують у Тернополі. Тож запрошуємо тернополян одягати вишиванки і скористатися безкоштовними проїздом містом у цей день.