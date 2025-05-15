Реінтеграція, працевлаштування, відповідальність: на Тернопільщині відбувся форум щодо підтримки захисників

У відповідь на виклики, що постали перед країною під час повномасштабної війни, Україна активно розбудовує систему підтримки ветеранів та захисників. Це не лише моральний обов’язок, а й стратегічне завдання держави — забезпечити гідні умови для тих, хто відстоює нашу свободу. Про це йшлося на форумі «Організаційно-правові засади впровадження Інституту помічника Ветерана».

“Це наша відповідальність, наша мораль, бо ми тут завдяки тим, хто не повернувся, завдяки тим, хто отримав поранення і завдяки тим, хто сьогодні на фронті. Ми повинні працювати та пам’ятати про наших захисників не лише під час хвилини мовчання, а щоденно 24 на 7”, – звернувся до присутніх начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.

Учасники заходу наголосили, що сьогодні основне завдання суспільства – це не лише визнавати статус ветерана чи учасника бойових дій, а створити чітку й дієву політику, яка б забезпечувала повноцінну реінтеграцію, підтримку, працевлаштування та розвиток потенціалу кожного, хто боронив чи боронить Україну. Для цього потрібно об’єднати зусилля влади, громади, бізнесу, ветеранів та волонтерів.

Національна поліція Тернопільщини не залишається осторонь ключових викликів, що постають перед ветеранами війни.

“ГУНП в Тернопільській області одним з перших в державі розпочало роботу з ветеранами. На даний час помічники начальників управлінь з питань ветеранів поступово з’являються й в інших областях, – зазначив керівник ветеранського простору Руслан Пелехатий. – Хочу наголосити, що ми працюємо не лише з ветеранами системи МВС, але ми надаємо підтримку й ветеранам всіх сил оборони”.

Сьогодні на базі поліції створений ветеранський простір «Незламні духом», який став прикладом того, як інституції можуть не лише висловлювати повагу до захисників, а й забезпечувати їх реальними можливостями для соціалізації та професійного зростання. Простір об’єднує ветеранів, допомагає з працевлаштуванням в системі МВС, надає підтримку в адаптації, сприяє психологічній стабілізації, а також виступає платформою для обміну досвідом і взаємодопомоги.