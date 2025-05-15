Оперативники поліції встановили причетність двох жителів Тернополя до крадіжки велосипедів

За вчинене фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 38-річного жителя обласного центру про те, що у нього вночі з під’їзду багатоповерхівки викрали два велосипеди. Транспортні засоби потерпілий зберігав на сходовій клітці.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки причетні двоє осіб — 19-річна дівчина та її 45-річний знайомий. Обоє — жителі обласного центру.

Крадені велосипеди фігуранти планували продати, проте не встигли — їм завадили працівники поліції. Речові докази правоохоронці вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські застерігають: не залишайте велосипеди без нагляду на вулиці чи в під’їздах. Зберігайте їх вдома або в гаражах, а також у приміщеннях, що закриваються на ключ.