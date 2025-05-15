Інформація про Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (Реєстр збитків) – ключовий інструмент, створений Радою Європи на підставі резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/5, з метою документального фіксування шкоди, втрат та збитків, завданих війною. Він є першим етапом майбутнього міжнародного компенсаційного механізму, який має на меті забезпечити справедливість і відшкодування постраждалим.

Реєстр фіксує заяви від фізичних та юридичних осіб, а також держави Україна (включно з регіональними та місцевими органами влади) щодо збитків, завданих 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Серед категорій заяв, які вже відкриті до подання:

вимушене переміщення (A1.1);

смерть або зникнення безвісти близького члена сім’ї (A2.1/A2.2);

тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, примусова праця або позбавлення свободи (A2.3–A2.7);

пошкодження або знищення житлового майна (A3.1).

Подання заяв можливе через портал «Дія» із використанням електронного підпису. У майбутньому планується розширення каналів подання через ЦНАПи. Подання заяв є безкоштовним. Реєстр не визначає розмір компенсації, але внесення заяв до нього — необхідний крок для подальшого розгляду компенсацій Комісією, яку буде створено на міжнародному рівні. Вже розпочалися міжурядові переговори щодо формалізації відповідної компенсаційної структури. Особливу увагу Реєстр приділяє підходу, орієнтованому на постраждалих. Створено Київський офіс, який активно співпрацює з громадянським суспільством і державними органами для інформування громадян та допомоги у поданні заяв.

Переглянути також можна інформаційну довідку про Реєстр збитків та путівник реєстром збитків.