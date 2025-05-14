За вчинення розбійних нападів жителю Львівщини загрожує до десяти років позбавлення волі

Жертвами зловмисника та його спільників стали троє осіб. Усіх потерпілих нападники вгощали алкоголем, змішаним з медичним препаратом, а потім непритомних обкрадали.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Львівщини, котрого звинувачено у вчиненні розбійних нападів за попередньою змовою групою осіб. Матеріали кримінальних проваджень щодо чотирьох спільників зловмисника наразі перебувають на розгляді в суді.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 32-річний фігурант причетний до двох розбійних нападів жертвами яких стали троє осіб.

Поблизу одного із розважальних закладів у Тернополі група зловмисників запросила для спільного розпивання алкогольних напоїв двох студентів. У склянки, з яких вгощали потерпілих, один із фігурантів непомітно влив медичний препарат, який у взаємодії з алкоголем призвів до втрати свідомості потерпілих. Непритомних жертв нападники відвезли на пляж біля Тернопільського ставу і забрали все цінне – гроші та мобільні телефони.

Іншого дня жертвою фігурантів став пенсіонер з Тернополя. Чоловік перебував поблизу одного з торгових закладів, коли невідомі особи підійшли і запропонували випити. Сценарій з медпрепаратом у горілці повторився. Отямився чоловік без грошей та мобільного.

Загалом сума завданих збитків потерпілим склала майже 50 тисяч гривень.

Згідно санкцій інкримінованої статті зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.