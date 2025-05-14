З нагоди Дня вишиванки у Тернополі пройде «Літературник»

15 травня з нагоди Дня Вишиванки у Центрі науки Тернополя відбудеться «Літературник» – простір для поезії, музики, щирих слів і вишиванок. Початок – о 18:00.
Під час заходу будуть декламувати улюблені вірші, ділитися власною поезією, співати та грати на різних інструментах.
Якщо бажаєте виступити, заповніть коротку форму за цим посиланням: https://surl.li/cdnpaf.
Якщо ж хочете просто прийти і послухати інших учасників, то реєструватися не потрібно.
Долучайте до «Літературника», бо бути собою – це звучати українською!