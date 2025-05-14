Випускники 9 і 11 класів: хто має право на свідоцтво з відзнакою

Міністерство освіти і науки надало роз’яснення щодо особливостей відзначення досягнень випускників 9 і 11 класу у 2025 році.

У системі відзначення високих досягнень учнів і учениць українських закладів освіти відбулися важливі зміни.

Наказом МОН України від 20 грудня 2024 року № 1771 припинено випуск та вручення золотих і срібних медалей «За високі досягнення у навчанні» та «За досягнення у навчанні».

Відтепер випускники й випускниці отримуватимуть свідоцтва з відзнакою. Які учні й учениці та за яких умов можуть їх отримати.

Хто отримає свідоцтво з відзнакою?

Випускники 9 класу отримають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою, якщо мають оцінки 10–12 балів з усіх предметів за 9 клас та державної підсумкової атестації (якщо вона проводиться).

Тобто для отримання свідоцтва з відзнакою не враховуються оцінки за 5–8 класи.

Випускники 11(12) класу отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою, якщо мають оцінки 10–12 балів з усіх предметів, що вивчалися на рівні профільної середньої освіти, та державної підсумкової атестації (якщо вона проводиться).

При цьому для видання такого документа враховуються:

оцінки за 11(12) клас;

оцінки за 10 клас (тільки з тих предметів, вивчення яких завершилось у 10 класі).

А що зі шкільними нагородами?

Хоча відтепер держава не виготовляє золоті й срібні медалі за кошти держбюджету, заклади освіти, місцеві органи влади, громадські об’єднання та інші організації можуть самостійно запроваджувати різні форми заохочення для учнів: наприклад, грамоти, похвальні листи й золоті та срібні медалі.

Також керівникам закладів освіти для нагородження учнів і учениць свідоцтвами з відзнакою важливо враховувати не лише формальні вимоги до високих балів, але й особисті здобутки таких учнів і учениць.

Коли це починає діяти?

Ці зміни вже запроваджено з грудня 2024 року.

Вони діятимуть постійно.