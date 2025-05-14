У Тернополі поліцейські розшукали зловмисника, який шахрайським способом заволодів мобільним телефоном

Із заявою про шахрайство до Тернопільського райуправління поліції звернувся місцевий житель. Він повідомив, що його знайомий попросив позичити мобільний, аби зателефонувати по справах, та не повернув. Сума завданих збитків — близько 6000 грн.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили місцеперебування особи, причетної до злочину. Це – тернополянин 1993 року народження, який уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Триває перевірка.

Поліція нагадує: не передавайте особисті речі (телефони, документи, банківські картки тощо) малознайомим або стороннім особам. У разі будь-яких підозрілих дій — негайно звертайтесь до поліції.