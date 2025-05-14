У Тернополі оперативники поліції викрили чоловіка, причетного до крадіжки товару з магазину

Фігурант – 42-річний житель обласного центру, який уже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

До працівників Тернопільського районного управління поліції звернувся представник торгової мережі. За його словами, під час перегляду записів з камер відеоспостереження виявив, як невідомий викрадає різноманітний товар. Подія сталася на вулиці Львівській у Тернополі. Сума завданих збитків перевищує 5000 гривень.

Співробітники кримінальної поліції провели оперативно-розшукові заходи, в результаті яких встановили особу зловмисника. Ним виявився місцевий житель, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння подібних правопорушень.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Згідно із санкцією статті, чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.