Тернопільміськгаз нагадує споживачам про безпеку користування приладами

Користуємось газом безпечно! Тернопільміськгаз нагадав споживачам про безпеку.
На календарі місяць травень, та холодне повітря вже досить довго тримається, саме тому громадяни активніше користуються газовими приладами – як звичайними кухонними плитами, так і різноманітними портативними чи туристичними пальниками. І часто нехтують правилами безпеки, піддаючи ризику себе та близьких.
Щоб запобігти виникненню можливих аварійних ситуацій, ось перелік простих та корисних рекомендацій, яких слід дотримуватись при використанні блакитного палива:
Ознайомитися з інструкціями з експлуатації газових приладів і дотримуватися їх.
Стежити за нормальною роботою газових приладів, димоходів і вентиляції, перевіряти тягу до включення та під час роботи газових приладів.
Періодично очищати димохід.
Після закінчення використання газу закрити крани на газових приладах і перед ними.
При несправності газового обладнання викликати працівників ПрАТ “Тернопільміськгазу”.
При раптовому припиненні подачі газу негайно закрити крани пальників газових приладів і повідомити в аварійну газову службу ПрАТ “Тернопільміськгазу” за телефоном 104.
При появі в приміщенні запаху газу:
негайно припинити використання газовими приладами;
перекрити крани до приладів і на приладах;
відчинити вікна або кватирки для провітрювання приміщення;
викликати аварійну службу за телефоном 104 (з незагазованого приміщення);
повідомити оточуючих про запобіжні заходи, вивести людей із загазованого приміщення;
не запалювати вогонь, не курити, не включати і не виключати електроосвітлення та електроприлади, не користуватись електродзвінками.
Перед входом в підвали і погреби переконатись у відсутності запаху газу до включення світла або запалювання вогю.