Тернопіль увійшов до трійки лідерів цифрової трансформації в Україні

За результатами дослідження Міністерства цифрової трансформації України, Тернопільська громада посіла третє місце серед громад України за рівнем цифровізації, набравши 60,35 бала зі 100 можливих у Індексі цифрової трансформації.

Згідно з оцінкою Мінцифри, найвищі показники громади досягли у напрямках цифровізації публічних послуг та розвитку цифрових навичок.

У межах оцінювання враховувалися такі показники, як наявність електронних сервісів для населення і бізнесу, цифрова інфраструктура, охоплення навчаннями з цифрової грамотності, використання цифрових інструментів у сферах освіти та охорони здоров’я. Серед досягнень громад за перший квартал:

майже 12 000 населених пунктів під’єднано до волоконно-оптичних мереж, а 23 000 населених пунктів забезпечено мобільним звʼязком 4G;

понад 1 280 лікарень по всій Україні впровадили онлайн-запис до лікаря;

3 300 дитячих садків запровадили електронну чергу;

166 громад мають інтегровані системи відеоспостереження;

80 000 лікарів, 240 000 вчителів та 88 000 працівників органів місцевого самоврядування пройшли навчання за програмою «Цифрограм».

Серед слабших місць у громад – цифрова інфраструктура та цифрова економіка, однак тенденції свідчать про позитивну динаміку розвитку.

Варто зазначити, що Тернопільщина продемонструвала високі результати й на обласному рівні: область набрала 42 бали зі 100 та увійшла до трійки лідерів разом із Дніпропетровською та Львівською областями.