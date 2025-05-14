Тернопіль — серед лідерів цифрової трансформації територіальних громад України за підсумками першого кварталу 2025 року

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило результати Індексу цифрової трансформації регіонів та територіальних громад України за перший квартал 2025 року. За підсумками дослідження, Тернопіль увійшов до числа лідерів цифровізації серед територіальних громад України.

Цьогоріч збір даних для формування Індексу вперше здійснювався через платформу Дія.Цифрова громада, яка дає можливість відслідковувати динаміку цифрового розвитку кожної громади. Загалом Індекс заповнили 939 громад України.

У числі найкращих за цифровою трансформацією в Індексі області-лідери:

Дніпропетровська

Львівська

Тернопільська

Місто Тернопіль у рейтингу цифрових громад отримало загальний бал 60,35, що свідчить про стабільну та системну роботу у напрямку цифрового розвитку громади. За окремими категоріями Індексу, результати Тернополя виглядають наступним чином:

Цифрова економіка – 59,94;

Цифрові навички – 52,89;

Цифрова інфраструктура – 49,81;

Цифровізація публічних послуг – 69,96.

Детальніше з Індексом цифрової трансформації можна ознайомитися на платформі Дія.Цифрова громада

Проєкт реалізується Міністерством цифрової трансформації України спільно зі швейцарсько-українською програмою EGAP, яка впроваджується Фондом Східна Європа.