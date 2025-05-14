Поліцейські Тернопільщини затримали чоловіка, який заробляв на військовозобов’язаних

Оперативники Кременецького райвідділу поліції затримали чоловіка, який за гроші допомагав військовозобов’язаним отримувати відстрочку від військового призову. За свої послуги зловмисник просив 14 000 доларів США.

У ході слідства поліцейські встановили, що фігурант запевняв потенційних клієнтів, що має “виходи” на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також на членів військово-лікарської комісії.

За словами заступника начальника Кременецького райвідділу поліції Ігоря Яблонського, завдяки своїм зв’язкам підозрюваний виготовляв документи щодо оформлення відстрочки від мобілізації за станом здоров’я з правом виїзду за кордон.

Під час зустрічі з черговим “клієнтом” та отримання неправомірної вигоди в сумі 14 000 доларів США, правоохоронці затримали підозрюваного відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кошти вилучили.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Процесуальне керівництво здійснює Кременецька окружна прокуратура.

Працівники кримінальної поліції встановлюють “клієнтів” підозрюваного, а також спільників, які допомагали незаконно отримувати відстрочку від військового призову.

Триває слідство.