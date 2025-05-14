До тернопільських поліцейських завітали школярі

Як працює поліція зсередини? Відповіді на це запитання отримали учні Мишковицького ліцею під час візиту до Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Захід організували офіцери служби освітньої безпеки, щоб ближче познайомити школярів із професією поліцейського.

Першою зупинкою стала спецлінія 102 – саме сюди надходять дзвінки від громадян, які потребують негайної допомоги. Підлітки побачили, як оператори миттєво реагують на виклики, збирають ключову інформацію і передають її диспетчерам. А ті, своєю чергою, направляють найближчий наряд поліції на місце події.

Далі діти потрапили до ситуаційного центру. Правоохоронці продемонстрували сучасну систему відеонагляду, яка щодня допомагає в розкритті злочинів, розшуку зниклих осіб, відстеженні транспортних засобів та фіксації правопорушень.

Неабияке захоплення у школярів викликала ДНК-лабораторія, обладнана системою «ANDE». Спеціалісти-криміналісти не лише розповіли про свою повсякденну роботу, а й поділилися досвідом виконання службових обов’язків на деокупованих територіях. Окрім цього, кожен охочий мав змогу власноруч зняти дактилокарту – відбитки пальців, що є унікальними для кожної людини.

Такі зустрічі відіграють важливу роль у формуванні правової свідомості молоді. Офіцери прагнуть, щоб діти сприймали поліцейських не лише як людей у формі, а як своїх захисників і надійних помічників.