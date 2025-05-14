Через бажання заробити в інтернеті жителька Тернопільщини втратила понад 94 тисячі гривень: поліцейські розпочали розслідування

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути уважними та обачними, здійснюючи будь-які фінансові операції в мережі.

До працівників поліції із заявою звернулася 24-річна мешканка одного з сіл Кременецького району. Жінка повідомила, що стала жертвою аферистів під час спроби заробити гроші онлайн. За її словами, вона натрапила на оголошення про можливість отримувати прибуток за виконання простих завдань в інтернеті.

«Роботодавці» переконали потерпілу, що потрібно лише внести невеликий «гарантійний платіж». Після першої оплати шахраї переконали заявницю, що з кожною наступною транзакцією її заробіток зростатиме. Таким чиним, упродовж дня жінка переказала аферистам кошти декількома транзакціями на загальну суму понад 94 000 гривень.

Лише коли зв’язок із «роботодавцями» зник, а обіцяного прибутку вона так і не отримала, жінка зрозуміла, що потрапила в аферу.

За фактом шахрайства слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи афериста.

Правоохоронці нагадують, що жоден реальний роботодавець не вимагатиме від вас попередньої оплати за працевлаштування чи виконання завдань. Не перераховуйте кошти незнайомцям, якими б переконливими не здавалися їхні обіцянки.