За останній тиждень кількість хворих на грип та ГРВІ на Тернопіллі зросла на 15 відсотків

Через зниження температури повітря на вулиці, а також завершення опалювального сезону, за останній тиждень зросла кількість хворих осіб на грип та ГРВІ у Тернопільській області.

Про це розповіли епідеміологи.

“Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останні 7 днів склала 279,2 випадки на 100 тисяч населення (захворіло 2844 особи), що на 7,7% нижче епідемічного порогу та відповідає передепідемічному рівню інтенсивності епідемічного процесу. За останній тиждень (05.05. – 11.05.2025р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем збільшилася на 15,3% (2844 випадки проти 2467). Питома вага дітей серед хворих склала 58,3% (1659 ос.), школярів – 61,4% (1018 ос.) від усіх захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 24,8%, школярів – на 22,9%”, – йдеться у повідомленні Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Госпіталізовано за звітний тиждень 94 особи, із них 44 дитини (46,8%). Кількість госпіталізованих збільшилася у порівнянні з минулим тижнем на 6,8%.

За тиждень зареєстрований 1 випадок захворювання на COVID-19 (дорослий), що складає 0,04% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ.

За останній тиждень летальних випадків від грипу та COVID-19 в області не зареєстровано.