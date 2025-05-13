За 4 місяці – майже пів мільярда: сплата підприємствами Тернопільщини податку на прибуток

Упродовж січня-квітня цього року юридичні особи Тернопільської області перерахували до Зведеного бюджету України 492,8 млн грн податку на прибуток підприємств. Це на 117,5 млн грн (31,3%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Прогнозні показники виконано на 107,9%, тож до бюджету додатково надійшло 36,1 млн гривень. Така позитивна динаміка свідчить про стабільну економічну активність в регіоні.

Структура надходжень податку на прибуток:

– до державного бюджету спрямовано 442,5 млн грн;

– до місцевих бюджетів – 50,3 млн грн.

Окрім того, за 4 місяці 2025 року платники області сплатили 2 млн грн частини чистого прибутку (доходу) державних та комунальних господарських організацій. Це у 2,5 раза перевищує очікувані надходження, що дало змогу залучити додатково 1,2 млн гривень.

Сумлінне виконання податкових зобов’язань – основа фінансової стійкості країни. Податкова служба Тернопільщини щиро дякує всім платникам за відповідальну позицію, яка сприяє розвитку регіонів та зміцненню економіки України.