Учасники ветеранського простору Тернопільщини «Незламні духом» вибороли призові місця на всеукраїнських змаганнях з адаптивних видів спорту

Два «золота» та три «срібла» — з таким результатом представники ветеранського простору «Незламні духом» повернулися зі всеукраїнських змагань з адаптивних видів спорту «UNBROKEN GAMES», що відбулися у Львові 10–11 травня.

У спортивному заході взяли участь понад 300 військовослужбовців, ветеранів та осіб з інвалідністю, отриманою під час виконання службових обов’язків. Тернопільщину представляла команда у складі 12 учасників ветеранського простору «Незламні духом».

Гравці змагалися у двох категоріях — аматори та професіонали — і випробовували свої сили в індивідуальних та командних змаганнях з восьми видів спорту. За результатами змагань представники ветеранського простору «Незламні духом» здобули призові місця у чотирьох дисциплінах.

Першість з плавання серед професіоналів виборов Іван Халупа (ветеран ЗСУ), з армреслінгу серед аматорів — Олександр Лагно (співробітник роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області, який воював у складі ОШБ НПУ «Лють»). Срібні нагороди з настільного тенісу здобув Роман Тишко (співробітник роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області, який воював у складі ОШБ НПУ «Лють»), з пауерліфтингу та армреслінгу — Костянтин Деркач (ветеран ЗСУ). Герой України Назар Сапета посів друге місце з плавання серед аматорів у своїй категорії.

Як зазначає керівник ветеранського простору Руслан Пелехатий, такі заходи об’єднують ветеранів та підтверджують, що справжня перемога — це не тільки спортивний результат, а й сила внутрішнього духу та здатність разом долати будь-які труднощі.