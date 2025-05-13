У понад 20-ти багатоквартирних будинках Тернополя тривають ремонти на умовах співфінансування

У Тернополі активно проводяться ремонтні роботи у багатоквартирних житлових будинках за програмою співфінансування. Уже понад 20-ть об’єктів перебувають у стані ремонту, а загалом до програми долучилися більше 30-ти будинків різних форм управління.

Програма співфінансування передбачає залучення коштів як з міського бюджету, так і від мешканців будинків. Залежно від виду робіт, місто фінансує 70–80% вартості, а мешканці – решту. Наприклад, на капітальний ремонт чи реконструкцію будівель пропорція фінансування становить 70% з бюджету міста та 30% – кошти мешканців.

За словами міського голови Сергія Надала, програма є ефективним інструментом для покращення стану житлового фонду, зокрема:

«Ремонту підлягають прибудинкові території, житлові будинки, а також всі мережі, які є в багатоквартирних будинках. Станом на сьогоднішній день вже більше 30-ти багатоквартирних будинків різних форм управління – це і управителі, і ОСББ, і ЖЕКи беруть участь в цій програмі. Станом на цей час понад 20-ть об’єктів знаходяться на стадії ремонтних робіт. Ми зробили набагато простішим спосіб і порядок подання документів. Ця програма фінансується в першу чергу, оскільки це ті проблеми, які є в кожного з мешканців, які люди готові вирішувати, долучаючись своїм співфінансуванням. Тому запрошую всіх скористатися цією програмою», – додає Сергій Надал.

Для того, щоб подати заявку чи отримати консультації, необхідно звернутися до управління ЖКГ Тернопільської міської ради за адресою вул. Миколая Коперника, 1, тел. (0352) 52-52-18.