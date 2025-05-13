Тернопільська міська рада закуповує квадкрокоптери та обладнання для ЗСУ на понад 1,8 млн грн

З метою посилення обороноздатності та забезпечення військових сучасною технікою для виконання бойових завдань, Тернопільська міська рада оголосила нові закупівлі важливого обладнання на загальну суму понад 1,8 мільйона гривень.

Так, днями розпочалася процедура закупівлі чотирьох квадрокоптерів DJI Mavic 3T або еквіваленту на загальну суму 1 028 000 грн. Ознайомитися з деталями тендеру можна за посиланням.

Окрім того, оголошено закупівлю трьох комплектів комплексів електронної підтримки GS-FPV-TV-6000.00-04 «Совеня» або еквіваленту на суму 798 250 грн. Детальніше – за посиланням.