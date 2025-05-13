Сопілкарі з Тернополя успішно виступили на Всеукраїнському конкурсі «Львівська брама мистецтва-2025»

Вихованці КЗ ТМР «Центру творчості дітей та юнацтва» отримали три нагороди на Всеукраїнському онлайн-конкурсі «Львівська брама мистецтва-2025».

Зокрема, відзнаки у різних вікових категоріях здобув зразковий ансамбль сопілкарів «Дударики»:

третя вікова категорія – гран-прі;

середня вікова категорія змішана – диплом лауреата 1 ступеня;

перша вікова категорія – диплом лауреата 2 ступеня.

За фахову майстерність, високий професіоналізм та підтримку фестивального руху подякою відзначена керівниця гуртка Оксана Михайлівна Гарник.

Щиро вітаємо юних тернопільських музикантів з чудовим результатом і дякуємо їх наставниці за професійну підготовку.