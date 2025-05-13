Працівники кримінальної поліції Тернопільщини розшукали чоловіка, який обікрав лікарню

Про крадіжку побутової техніки на спецлінію поліції повідомили працівники медзакладу. Вони заявили, що невідомий зайшов до приймального відділення та виніс звідти два ноутбука. Сума збитків – майже 22 тисячі гривень.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції. Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу злодія. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 45-річний тернополянин. Фігурант крадене реалізував на ринку за безцінь – за два ноутбука взяв тисячу гривень. Поліцейські розшукали покупця. Товар вилучили.

Зловмиснику інкримінують частину 4 статті 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Перевіряють тернополянина й на причетність до інших правопорушень. Триває слідство.