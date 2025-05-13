Нелегальне виробництво тютюну виявили правоохоронці на Тернопільщині

Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконне вирощування тютюну на території Тернопільської області

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Як зазначено, фігуранти не були зареєстровані як суб’єкти господарювання. Крім того, в порушення ліцензійних вимог вони обладнали нежитлові приміщення для обробки сировини. Зокрема листя тютюну проходило післязбиральну обробку, сушку та фасування для подальшого продажу по всій Україні, у тому числі на нелегальні виробництва.

Для такої роботи наймали за готівку місцевих мешканців.

Детективи БЕБ провели обшуки, в результаті яких вилучили сировину та зафіксували процес переробки.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення підакцизних товарів вчинене за попередньою змовою групою осіб). Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.