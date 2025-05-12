Запрошуємо військовослужбовців та їхні родини на міський турнір з петанку

17 травня 2025 року у парку Національного Відродження в Тернополі відбудеться міський турнір з петанку. До участі в заході запрошуються військовослужбовці, учасники та ветерани бойових дій, люди з інвалідністю та члени їхніх родин незалежно від віку та рівня фізичної підготовки.

Петанк – це доступний та динамічний вид спорту, який сприяє активному дозвіллю, зміцненню соціальних зв’язків та реабілітації через гру.

Реєстрація учасників розпочнеться об 11:00 год, а сам турнір стартує о 12:00 год.

Реєстрація за посиланням або QR-кодом.

Запрошуємо долучитися до спортивного заходу, провести час активно та з користю.