У Тернополі тривають роботи зі створення безпечного маршруту в рамках проєкту «Рух без бар’єрів»

Тернопіль входить до переліку 15 пілотних громад України, де реалізується флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій «Рух без бар’єрів». Ініціатива втілюється у рамках національної програми першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів» та спрямована на створення зручного та інклюзивного середовища для всіх мешканців.

У місті вже активно триває реалізація першої черги безбар’єрного маршруту на ділянці довжиною 1,5 км: від зупинки громадського транспорту «Готель «Галичина» – вулиця Гетьмана Івана Мазепи – майдан Перемоги – вулиця Сергія Короля – до примикання вулиць Сергія Короля та Волинської. На частині цієї дороги вже виконано значний обсяг робіт: облаштовано зручні тротуари, понижено бордюри на пішохідних переходах, облаштовано доступ до медичних закладів та інших важливих об’єктів інфраструктури.

Зокрема, вже діє оновлений відрізок маршруту від вулиці Волинської (поблизу 3-ї міської лікарні) до вулиці Івана Мазепи (до повороту на вулицю Миколи Михалевича). Завдяки реконструкції мешканці можуть безперешкодно дістатися до Майдану Перемоги, освітніх, медичних, культурних установ та громадських просторів.

Наразі роботи проводяться від перетину вулиць Івана Мазепи та Миколи Михалевича до зупинки «Готель «Галичина». Після чого роботи з влаштування безбар’єрного простору продовжаться на маршруті до центральної частини міста.

«Рух без бар’єрів» – флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій втілюється в межах ініціативи першої леді Олена Зеленська «Без бар’єрів» та охоплює 15 пілотних громад, де створюються безбар’єрні маршрути. На сьогодні це Київ, Одеса, Дніпро, Житомир, Тернопіль, Львів, Рівне, Чернівці, Полтава, Вінниця, Славутич, Кропивницький, Буча, селище Опішня та Калуш. Виконавчим партнером ініціативи виступає громадська організація «Безбар’єрність».