У Тернополі нагородили переможців квесту «Знавці рідного міста»

У КЗТМР «Центр творчості дітей та юнацтва» відбулося нагородження переможців міського квесту «Знавці рідного міста», у якому змагалися учні тернопільських шкіл.

Учасники подорожували вулицями Тернополя, розгадували завдання, шукали пам’ятки та відповідали на запитання про історію та сьогодення нашого «файного міста». Учні проявили глибокі знання історії, архітектури та визначних місць Тернополя, а також продемонстрували командну роботу, кмітливість і витривалість.

За підсумками змагань переможцями стали команди таких освітніх закладів:

Тернопільської загальноосвітньої школи №16 імені Володимира Левицького;

Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети;

Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка;

Тернопільської загальноосвітньої школи №20 імені Руслана Муляра.

Дякуємо організаторам за цікаву гру, а учасникам – за активність, кмітливість і любов до рідного Тернополя!