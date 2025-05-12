На Тернопільщині викрили схему ввезення автомобілів під виглядом гуманітарки

Фігуранти налагодили схему реалізації автомобілів, ввезених на митну територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ та благодійних організацій.

Викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції та співробітниками департаменту контррозвідки СБУ.

Організував шахрайську схему житель Львівської області, взявши у спільники жителя Чортківського району та хмельничанина. Зловмисники за допомогою підроблених документів, отриманих від благодійних організацій, протягом 2023-2024 років завозили на територію України автомобілі в якості гуманітарної допомоги, відтак реалізовували їх через інтернет ресурси. Доведено, що таким способом спільники продали вісім транспортних засобів за ціною від двох з половиною до семи з половиною тисяч доларів. Внаслідок таких махінацій до державного бюджету не було сплачено майже два мільйони гривень.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомили всім фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.222 КК України – шахрайство з фінансовими ресурсами, вчинене організованою злочинною групою.