На Тернопільщині прогнозують сильні заморозки

12 травня: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі дощі. Вночі та вранці туман. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Вночі та вранці сильні заморозки в повітрі 0 – 3°. Температура повітря вдень 9 – 14° тепла.

Область: 12 травня вночі та вранці сильні заморозки в повітрі 0 – 3°, туман видимістю 200 – 500 м.

Місто: 12 травня вночі та вранці сильний заморозок в повітрі 0 – 2°, туман видимістю 200 – 500 м.

(ІІ рівень небезпечності, 13 травня: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 3°, температура повітря вдень 10 – 15° тепла.

14 травня: Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 2 – 7° тепла, вдень 10 – 15° тепла.