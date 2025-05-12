На Тернопільщині після ДТП до лікарні у важкому стані потрапив неповнолітній мотоцикліст

Дві дорожньо-транспортних пригоди трапилося на дорогах Тернополя та області за останніх три доби. Як наслідок – травми різного ступеня тяжкості отримали троє людей.

У важкому стані після дорожньо-транспортної пригоди до дитячої лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 15-річного жителя Скалатської територіальної громади, а до нейрохірургічного відділення дівчину 2005 року народження. На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група Підволочиського відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що 9 травня близько 23:00 неповнолітній, керуючи мотоциклом Lifan, не впорався з керуванням та перекинувся. Травми отримав він та його пасажирка.

На спецлінію поліції 10 травня надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що до них за меддопомогою після автопригоди звернулися тернополяни та повідомили, що у ДТП травмувався їхній 12-річний син.

Працівники поліції встановили, що малолітнього на проспекті Злуки о 13:50 збив водій автомобіля Ranault Trafic. Хлопчик у момент наїзду перебував за межами пішохідного переходу.

Причини автопригод встановлять працівники поліції у ході слідства.