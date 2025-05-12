Майже пів мільйона гривень за неіснуючі авто: поліцейські розшукують шахраїв, які ошукали жителів Тернопільщини

Все більше громадяни втрачають значні суми, намагаючись придбати транспортні засоби з-за кордону. Купівля автомобіля – справа недешева, тож і фінансові втрати у разі шахрайства є суттєвими. Часто люди звертаються до онлайн-оголошень, де активно діють аферисти.

Жертвами інтернет-аферистів стали двоє мешканців Тернопільщини. Обоє хотіли придбати авто за кордоном і натрапили на вигідні пропозиції на одному із сайтів. Продавці запевняли, що здійснюють доставку «під ключ» – з усіма необхідними документами та розмитненням. Проте вже на початковому етапі почалися фінансові вимоги.

Спочатку – передоплата за доставку, далі – кошти на розмитнення, оформлення та інші додаткові «необхідні» послуги. Довіряючи обіцянкам, потерпілі надсилали гроші. У результаті чоловік перерахував псевдпродавцю майже 120 000 гривень, а жінка – 365 000 гривень. Обіцяних автомобілів вони так і не отримали, а зв’язок з незнайомцями обірвався.

За фактами шахрайства слідчі поліції розпочали кримінальні провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до злочинів.

Правоохоронці вкотре застерігають: перш ніж надсилати гроші невідомим особам – ретельно перевіряйте інформацію. Не довіряйте обіцянкам швидкої доставки чи занадто вигідної ціни. Купівля авто через неперевірені онлайн-ресурси – надто ризикований крок. Якщо продавець наполягає на передоплаті та просить додаткові суми за нібито «оформлення» – це може бути шахрайська схема.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.