Діти загиблих Героїв отримали квитки на виставу цирку «Сезам» у Тернополі

У Тернопіль із новою яскравою програмою «Super Star UA» завітав цирк «Сезам». Цей захід змогли безкоштовно відвідати діти загиблих Героїв Тернопільської міської територіальної громади.

Зокрема, завдяки ініціативі організаторів управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР передало родинам захисників більше 200 квитків на виставу, що відбувалась 9 та 10 травня. Це стало не лише яскравою подією, а й справжнім святом для дітей, які отримали неймовірні емоції, щирі усмішки та незабутні враження.

Дякуємо адміністрації цирку за відкритість, щедрість і небайдужість до долі наших дітей.

Нагадаємо, що Тернопільська міська рада активно реалізує програми підтримки сімей загиблих Героїв. Зокрема, діють програми «Родини Героїв» та «Діти Героїв». Ці ініціативи спрямовані на надання підтримки родинам загиблих та зниклих безвісти ветеранів війни, а також дітям, чиї батьки стали захисниками України. Крім того, діти цих родин мають можливість брати участь у різноманітних культурних заходах, що сприяють їхньому емоційному розвитку та створюють моменти радості в цей складний час.