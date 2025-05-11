У Тернопільській громаді визначили обсяги регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників, фахових молодших бакалаврів та бакалаврів у 2025 році

7 травня на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради погоджено обсяги регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників, фахових молодших бакалаврів та бакалаврів у Галицькому фаховому коледжі імені В’ячеслава Чорновола у 2025 році. Рішення прийнято з метою задоволення потреб місцевого ринку праці та забезпечення права громадян на здобуття освіти відповідно до їхніх здібностей і покликання.

Загальний ліцензований обсяг на підготовку кваліфікованих робітників в освітньому закладі становить 250 осіб, пропозиції до прийому – 145 студентів. Серед напрямів підготовки:

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів / водій категорій «В», «С1» / токар» – 25 місць;

«Кухар-бармен-офіціант» – 15 місць на основі повної загальної середньої освіти;

«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» – 25 місць;

«Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів», «Оператор дистанційно керованих апаратів», «Виробник художніх виробів з металу» та інші.

Для підготовки фахових молодших бакалаврів і бакалаврів у Галицькому фаховому коледжі на 2025 рік загальний ліцензований обсяг становить 580 осіб. Пропозиції до прийому – 308 студентів, з яких 300 навчатимуться на основі базової загальної середньої освіти, ще 8 – за скороченим терміном навчання.

Найбільшу кількість місць передбачено для таких спеціальностей, як: комп’ютерні науки, комп’ютерна інженерія, журналістика, фінанси, банківська справа та страхування, правоохоронна діяльність, геодезія та землеустрій, туризм і готельно-ресторанна справа, фізична культура і спорт. Також у пропозиції присутні напрями з дизайну, косметології, секретарської справи та технологій легкої промисловості.