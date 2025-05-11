Поліцейські встановили осіб, які пошкодили дорожні знаки у Кременці

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В одній із соцмереж було розміщено інформацію про те, що невідомі особи вирвали та виламали знаки дорожнього руху в місті Кременець.

Дану подію співробітники Кременецького райвідділу поліції внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили осіб, причетних до пошкодження дорожніх знаків. Ними виявилися троє 17-річних жителів райцентру. Двоє з них раніше притягувалися до адмінвідповідальності за розпивання алкогольних напоїв.

Пояснити свій вчинок хлопці не змогли.

На неповнолітніх поліцейські склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення

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