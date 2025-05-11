Легендарна українська біатлоністка, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна втретє вийшла заміж. Її обранцем став військовослужбовець, мужній захисник України Ростислав.

Урочиста подія відбулася 3 травня у мальовничому селищі Ворохта, в колі найближчих. Ця звістка швидко облетіла спортивну спільноту та шанувальників талановитої спортсменки.

Для 38-річної Олени це вже не перший шлюб. Раніше вона була одружена з політиком Олексієм Кайдою та біатлоністом Іваном Білосюком.

У цей важливий момент бажаємо новоствореній родині Олени та Ростислава безмежного щастя, міцної любові, злагоди та підтримки на спільному життєвому шляху. А всім українським захисникам, серед яких і новоспечений чоловік Олени, бажаємо якнайшвидшої перемоги та повернення до своїх родин під мирним небом України