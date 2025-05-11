На Тернопільщині держпродспоживслужба буде перевіряти оголошення про роботу

З8 травня 2025 року Держпродспоживслужба розпочинає новий напрям роботи — контроль за змістом оголошень про вакансії. Це передбачено Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сферах промислової безпеки, охорони праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, державного гірничого нагляду, державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення”, яким Держпродспоживслужбі надано повноваження відслідковувати дотримання законодавства про рекламу в частині працевлаштування.

Під моніторинг потрапляють усі оголошення, які публікують роботодавці чи рекрутингові агентства. Основна увага приділяється:

виявленню дискримінаційних формулювань — за віком («до 35 років», «молодий колектив»), статтю («тільки для жінок/чоловіків»), станом здоров’я, расою чи етнічним походженням;

фіксації ознак маніпуляцій — перебільшення заробітної плати без уточнення умов, замовчування важливої інформації (наприклад, нічні зміни чи випробувальний термін), використання нечітких або оманливих формулювань.

«Роботодавцям варто вже зараз переглянути свої оголошення та привести їх у відповідність до вимог законодавства. Це не лише дозволить уникнути штрафів, а й допоможе зберегти довіру кандидатів. Якщо ви помітили дискримінаційні або оманливі вакансії — зафіксуйте порушення та зверніться до територіальних управлінь Держпродспоживслужби. На ринку праці мають діяти прозорі й рівні правила для всіх», — наголосив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Контроль за рекламою — це не лише про дотримання закону, а передусім про захист права кожного громадянина на рівний доступ до праці. Такий підхід відповідає європейським стандартам: протидія дискримінації, прозорість та чесна конкуренція — основа сучасного ринку праці.