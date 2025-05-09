За пошкодження постера із зображенням героїв Небесної Сотні кременецькі поліцейські склали адмінпротокол на уродженця Запорізької області

До співробітників Кремецького районного відділу поліції надійшла заява від жителя Почаєва про те, що на території храму Святого апостола Андрія Первозваного невідома особа пошкодила постер на якому зображені герої Небесної Сотні. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що плакат був пошкоджений гострим предметом – розрізаний навхрест, і до цього причетний 35-річний уродженець Запорізької області. До слова, зловмисник уже не вперше потрапляє у поле зору кременецьких поліцейських. Його уже притягували до відповідальності за аналогічні правопорушення.

Фігурант разом з матір’ю уже тривалий час мешкають на території Почаївської Успенської лаври. Попередньо – у чоловіка є розлади психіки.

Свого вчинку зловмисник пояснити не зміг. За вчинене йому загрожує адміністративна відповідальність. Поліцейські склали щодо фігуранта адмінпротокол за дрібне хуліганство – стаття 173 КУпАП.