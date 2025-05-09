У Тернополі під час екстреного гальмування тролейбуса травмувалася жінка

8 травня близько 21:00 до Тернопільського райуправління поліції надійшла інформація від медиків про те, що в громадському транспорті травмувалася 67-річна жінка.

Зі слів потерпілої, травму вона отримала під час поїздки в тролейбусі, який курсував за маршрутом «готель Тернопіль – вул. Київська». Під час поїздки водій застосував екстрене гальмування і жінка не втрималася та впала. Вона самозвернулася до травмпукту. У неї медики констатували перелом руки.

Усі обставини події встановлює слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці закликають пасажирів дотримуватись правил безпеки під час поїздок у громадському транспорті, а водіїв – бути максимально уважними та обережними на маршрутах.